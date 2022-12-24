Merhume Hatice Ceyhan’ın naaşı Ulu Camide kılınan Öğle Namazına müteakip Seyhadil Adil mezarlığı Mustafa DOĞAN aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze Törenine Devlet Eski Bakanı Ali Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bizlerde Aksu TV Ailesi Olarak Merhume Hatice Ceyhan’ı Rahmetle Anıyor Ailesi Ve Yakınlarına Baş Sağlığı Diliyoruz.