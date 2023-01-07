Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören Diriliş Sanat Merkezi’nde de ilk dönem eğitimleri tamamlanıyor.

Dedeoğlu Konağı’nda düzenlenen eğitimlerden Hüsn-i Hat Atölyesi’nde de son ders yapılarak ilk eğitim dönemi noktalandı.

Toplamda 6 hafta süren atölyede Hattat Arif Yücel tarafından kursiyerlere; Hat sanatı tarihi, çeşitleri ve ekolleri, Hat sanatını icra ederken kullanılan malzemeler, yazı üzerinde tashih yapmak, Rikâ hattı gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı.

Kursiyerler, eğitimlerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.