Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da artıyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kene ısırmasına karşı dikkatli olması isteniyor. Hastalıkla ilgili aşı çalışmaları da sürüyor.

Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış yaşanıyor.

Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ni bu hastalıkla enfekte olan hayvanlardan alıp insana taşıyor. Yaz aylarının korkutan hastalığı hayvanlarda bir hastalık yapmazken, insana bulaştığında yüzde 40 ölüme neden oluyor.

Hastalık, hayvanlardan da insana geçebiliyor. Bulaştığında grip benzeri semptomlar ortaya çıkıyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve riskli bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk nazik, kenenin fark edildiği anda doktora gidilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: