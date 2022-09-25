Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava kendini gösterdi. Sıcaklıkların bazı illerde mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yüzünü gösterdi.

Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.

Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.

Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Bayburt genelinde de dün etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.