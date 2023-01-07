Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kaza, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır-Silvan karayolu Bağdere mevkisinde meydana geldi.

Diyarbakır’dan Iğdır’a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan devrilerek sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede biri bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan ve bazılarının otobüste sıkıştığı 22 yolcu ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

OTOBÜS 7 SAAT SONRA KALDIRILDI

Kazada yan yatarak yolu kapatan otobüs, 7 saat sonra vinçle kaldırıldı. Ekiplerin ortak çalışması sonucu kara yolu 2 saat sonra tek yönlü, 7 saat sonra da çift yönlü olarak açıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Cenazeleri Silvan ilçesindeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), Veysel Bünul (35) ve bebek Asel Meygil olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAZADA HEM KIZINI HEM DE ANNESİNİ KAYBETTİ

Kazada yaralanan Merve Meygil’in (23), birlikte yolculuk yaptığı bebeği Asel Meygil ile annesi Seher Meygili kaybettiği belirtildi.

Kaza sonrası otobüs şoförleri Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç ve muavin Enis Pekşen gözaltına alındı. Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakoluna götürülen şoförler ile muavinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kazanın yağıştan kaynaklandığı tespit edilirken, 4’ü ağır, 22 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde de buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine araçların geçişine izin verilmedi.