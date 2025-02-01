Bakanlık, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı ile ülkenin hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda 382 izleme istasyonu ve 4 mobil hava kalitesi ölçüm aracı, ülke genelindeki hava kalitesini anlık ölçüyor.

İstasyonlardan elde edilen veriler, sisteme iletiliyor ve ölçülen hava kalitesi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriliyor.

Verilere göre, şehirlerin kükürtdioksit, karbonmonoksit, partikül madde (PM10 ve PM2,5), azotoksitler ve ozon gibi önemli hava kirleticilerinin kaynakları belirleniyor ve çevre kirliliğine neden olan tesislere yönelik denetimler yapılıyor.



Bakanlık ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve Daire Başkanı Soner Olgun, yaptığı açıklamada, vatandaşların soluduğu havanın kalitesi hakkında bilgi sahibi olması için böyle bir sistem geliştirildiğini belirtti.