Expo Projesi’ni Kent Kamuoyuna Açıkladığı İlk Günden Bu Yana Bir Taraftan Proje Alanındaki Hummalı Çalışmaları Takip Eden Başkan Mahçiçek, Diğer Taraftan Da Expo’yu 7’den 70’e Kent Halkına Aşılamak İçin Tanıtımlara Devam Ediyor.

Başkan Mahçiçek, Son Olarak İse Gambiya Expo Komiseri Saibo Tunkara, Bangladeş Expo Komiseri, Matin Abdulmatin, Afganistan Expo Komiseri Seyid Mahbub Rabbani İle Onikişubat Belediyesi Toplantı Salonunda Bir Araya Geldi.

Düzenlenen Programda Başkan Mahçiçek Expo Projesi Hakkında Misafirleri Bilgilendirdi.

Expo 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ın Muhteşem Bir Proje Olduğunun Altını Çizen Başkan Mahçicek Katılımlarından Dolayı Expo Komiserlerine Teşekkür Etti.

Gambiya, Bangladeş Ve Afganistan Expo Komiserleri İse Misafirperverliğinden Dolayı Başkan Mahçiçeğe Teşekkür Ederek Expo 2023’e Katılmaktan Onur Duyduklarını Dile Getirdi.

Konuşmaların Ardından Protokoller İmzalanarak Expo 2023 Tanıtım Filmi İzlendi.

Daha Sonra Misafirler Ülke Bahçelerinin De İçerisinde Bulunduğu Expo Alanını Gezdirildi Proje Hakkında Teknik Bilgiler Verildi.