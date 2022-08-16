Henüz 9 yaşında okuluna giderken geçirdiği trafik kazasının ardından iki bacağı kırılan, hastanedeki tedavisinin ardından evinde resim dergilerini inceleyerek bu sanata merak salan Yanık, kentteki çeşitli kurslara katılarak, manzara ve portre resimlerinde kendini geliştirmeye başladı.

Serintepe mahallesindeki evinin bir odasını yaptığı resimlerle atölyeye dönüştüren ve katıldığı çeşitli yarışmalarda derece ve ödüller alan Yanık, gününün büyük bir bölümünü hayallerini tuvale ve kâğıtlara yansıtarak geçiriyor.

Kişisel resim sergilerini de açan Yanık, bugüne kadar yaptığı onlarca resim tablosu görenlerin dikkatini çekiyor.

Hacı İhram Yanık, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada resim yapmanın kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi.

Yanık, gelecekte uluslararası yarışmalarda derece elde etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Ressam Yanık’ın babası Mesut Yanık ise evladının gelişimi için elinden gelen her türlü desteği verdiğini ifade ederek bütün ebeveynleri çocuklarının gelişimini destekleyici yönde hareket etmeye davet etti.