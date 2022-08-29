Onikişubat Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, Onikişubat Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci, Kurum Temsilcileri Ve Stk Temsilcileri Katılım Sağladı.

Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, toplantı da açılış konuşması yaptı.

Toplantı da 2022-2023 yılı programıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.