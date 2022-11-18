Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda konserden söyleşiye, konferanstan seminere kadar çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Pazar günü ‘Keloğlan İşbaşında’ adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak.

Sevilen çizgi film kahramanı Keloğlan ve arkadaşlarının başından geçen maceraları konu alan tiyatro gösterisi çocukları eğlendirirken ebeveynleri de geçmişe götürecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde miniklerle buluşacak.

Ücretsiz olarak sahnelenecek gösterinin biletleri, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

Keloğlan İşbaşında adlı tiyatro gösterisine tüm çocuklar davet edildi.