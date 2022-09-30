Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğreticileri etkinlikleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2 Ekim Pazar günü “Kitaplar Ülkesi” adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gösterinin biletlerinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtildi.