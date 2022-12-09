Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Buluntu’yu Makamında Ziyaret Ederek Yeni Görevinde Hayırlı Olsun Temennisinde Bulundu.



Burada Bir Süre Sohbet Eden Buluntu Ve Gül Kent Adına Yapılması Gereken Hukuki Konular Hakkında Fikir Alışverişi Yaptı.

Ziyaret Sonunda Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül Başkan Buluntuya Yeni Görevinde Başarılar Diledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek Kente Ticaret Mahkemeleri Kazandırma Yolunda Emin Adımlar Atacaklarını Belirtti.