Okulda bulunan derslikleri fayansla döşendi, duvarları boyandı ve okul sıraları yenilendi.

Kanuni Ortaokulunun dersliklerinin yenilenmesine destek veren Süreyya Erdoğanyılmaza ve Mustafa Buluntu’ya okulda düzenlenen tören plaket takdim edildi.



Kahramanmaraş’ın Başarılı İş insanlarından Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu annesi Nevruz Buluntunun hayrının yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt’un, müdür yardımcılarının ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Milli Eğitim Müdürü ve hayırseverler okulda yapılan çalışmaları gezerek idarecilerden bilgi aldı.



Ziyaretin sonunda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman hayırseverlere plaket takdim etti.