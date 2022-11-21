Elbistan’da Ayşe Atasayar adlı hayırseverin bağışladığı üç katlı bina Kuran kursu olarak düzenlendi.

Çocuk ve yetişkinlerin eğitim alacağı kuran kursu, Kaymakam Hacı Hasan Vural, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Müftü Hacı Mustafa Kılıç ve davetlilerin katıldığı programda dualarla hizmete açıldı.

İlçe müftüsü Müftü Hacı Mustafa Kılıç, İçerisinde çocuklar için eğitim ve oyun alanlarının da bulunduğu kurs binasının sponsorlar ve diğer hayır severlerin yardımlarıyla son haline getirildiğini belirtti

Belediye başkanı Mehmet gürbüz ise de: “İnşallah her mahallemizde bu tesislerin sayısını artırmak istiyoruz.” diye konuştu.