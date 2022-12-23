Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı yayınlarda Başkan Hayrettin Güngör; 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, kültür sanat etkinlikleri ve UNESCO süreci hakkında bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğuna değinen Başkan Hayrettin Güngör şunları söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’ımızın uluslararası arenada şiir ve edebiyat kimliğiyle yer alması gerektiğini ifade etmişti. Bizler de şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelini daha da ileriye taşımaya, ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda UNESCO sürecimiz devam ediyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olduğumuzda bu değerimizi uluslararası arenada da tescil ettirmiş olacağız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla UNESCO’nun yedek listesinde yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. Hedefimiz ise Kahramanmaraş’ımızı dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir şehir kimliğine büründürmek. Çünkü bu şehrin söyleyecek sözü var” diye konuştu.