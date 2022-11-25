Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu 18 yaşındaki Hayriye Nur Kurtgöz’ü evinde ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör’ün de yer aldığı kutlamada Hayriye Nur, büyük sevinç yaşadı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte, Leyla Güngör ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, Hayriye Nur’un doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler de takdim etti.

Özel ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kurtgöz ailesi, Leyla Güngör ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.