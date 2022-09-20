Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Canlı Hayvan Borsası’nda başlatılan yenileme çalışmaları tamamlanıyor. Malik Ejder Mahallesi’nde yer alan tesiste gerçekleşen 4 Milyon TL’lik yatırımla, bekleme ve satış alanları yarı kapalı hale getirildi. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare yarı kapalı alan kazandırılan tesis, yapılan yenilemeyle olumsuz hava şartlarından korunmuş olacak. Betonarme ve montaj uygulamaların büyük ölçüde tamamlandığı Canlı Hayvan Borsası’nın yenilenen bölümünde padokların imalatı ise sürüyor. Yenilenen satış ve bekleme alanları, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.