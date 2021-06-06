Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'den Başkonuş Yaylasını ziyaret!

KAHRAMANMARAŞ 06.06.2021, 11:39
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'den Başkonuş Yaylasını ziyaret!