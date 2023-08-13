Reçeteleri özel hazırlanan İtalyan Pizza, Coffee, Cocktail, Makarna ve pastalar damaklarda şölen oluşturuyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Hazz Pizza Coffe House İşletmecisi Rıdvan Deliktaş, verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.
Reçeteleri özel hazırlanan İtalyan Pizza, Coffee, Cocktail, Makarna ve pastalar damaklarda şölen oluşturuyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Hazz Pizza Coffe House İşletmecisi Rıdvan Deliktaş, verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.
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