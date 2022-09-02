İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı."

Tanınmamak için kızıl peruk taktığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkikatı'nın ortak çalışması sonucunda HDP 27'nci Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığı belirtildi.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı bulunan Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile Edirne'ye giderken Silivri'de yakalandı.

TRT Haber, firari Güzel'in kızıl peruk taktığı bilgisine ulaştı.

Güzel ile birlikte "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "konut dokunulmazlığı ihlali"nden suç kaydı bulunan A.G. ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güzel, A.G. ve F.D.'nin işlemleri sürüyor.