Binicilik, Kayak, Snowboard Ve Kızağın Yanı Sıra Atv Ve Atlı Safari Gibi Kış Etkinlikleriyle Misafirlerine Unutulmaz Kış Tatili Yaşatan Yedikuyular, Bungalov Evleriyle Hem Yerli Hem De Yabancı Turistleri Ağırlıyor.

Sezonun Başlamasıyla Birlikte Yedikuylar Kayak Merkezi İçerisinde Yer Alan Bungalov Evler Yerli Ve Yabancı Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor.

Ayrıca Kayak Merkezine Gelen Yerli Ve Yabancı Ziyaretçiler, Bol Oksijenli Dağ Havasında Kayak Ve Snowboard Yapıp Kızakla Kayarak Keyifli Vakit Geçirirken Gün Sonu Yorgunluğunu Bungalov Evlerde Atıyor.

Yedikuyular Bungalov Evler İşletmecisi Yunus Kaya Da Eğlenceli Bir Tatil Geçirmek İçin Yapılan Yatırımla Hayata Geçen Bungalov Evlerin Misafirlerine En Yüksek Derece De Konforu Yaşattığını İfade Etti.