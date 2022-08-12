Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yıldızevler Konut Yapı Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek Yıldızevler Konutları’nda devam eden süreçle ilgili bilgiler aktardı.

Nezıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Başkan Güngör programda, kooperatif üyelerinden gelen soruları da tek tek yanıtladı.

Programda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi olarak bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu.

Yıldızevler Konutları’nın tamamlanması ve teslim edilmesi noktasında yeni yol haritasının oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Bugün burada süreçlerle ilgili yeni bir yol haritası belirledik. Üyelerimizin memnuniyeti sevindirici. İnşallah el birliğiyle tüm mağduriyetleri ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Hayrettin Güngör’ün açıkladığı yeni yol haritası, üyeler arasında büyük sevinç yarattı.