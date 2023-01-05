Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Bilimsel Araştırma Koordinasyon Biriminin desteğiyle hayata geçirilen simülatör laboratuvarı, hemşirelik bölümü öğrencilerinin meslek hayatlarına başlamadan önce uyum süreçlerini destekliyor.

İçindeki tıbbi cihazlar ile hastane ortamını aratmayan laboratuvarda, yüksek gerçeklikli simülatör hasta maketi üzerinde uygulamalı ders gören öğrenciler, sağlık sektörüne deneyim kazanarak hazırlanıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, AA muhabirine, öğrencilerin hemşirelik becerilerini, anlayışını, tutumlarını ve davranışlarını eksiksiz geliştirmesinde uygulamalı eğitimlerin hayati önem taşıdığını söyledi.

Yüksek gerçeklikli simülatörlerin, son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada hemşirelik eğitiminde daha fazla kullanılmaya başlandığını vurgulayan Aydın, "Bu uygulama gördüğünüz gibi hastane ortamına çok benziyor. Hasta ünitesine birebir uyumlu laboratuvarımız, öğrencilerimizin gerçek ortama uyumunu desteklemeyi hedefleyen bir organizasyona sahip." dedi.

Gerçek hastaların tıbbi belirtilerini yansıtıyor

Aydın, laboratuvardaki simülatör hasta maketinin ise gerçek hastaların tıbbi belirtilerini yansıttığını söyledi.

Bir sağlık görevlisinin başka bir odadan similatördeki ses teknolojisine bağlanarak hemşirelerle diyalog kurarak, senaryo gereği şikayetlerini dile getirebildiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Yüksek gerçeklikli simülatörler bizimle sürekli etkileşim halinde oluyor. Simülatörde gerçek solunum, kalp ve bağırsak seslerini duyabiliriz. Hastaların nabızlarını, kalp atımlarını değerlendirebilir ve bunu bir monitöre yansıtabiliriz. Monitör üzerinde normal olan olmayan durumları değerlendirme ve bunları analiz etme imkanımız var. Ayrıca bir senaryo, hasta öyküsü oluşturabiliriz. Hasta öyküsü içerisinde öğrencilerimizin öğrenmesini istediğimiz becerileri çok güzel organize ederek uygulamada bunların hayata geçmelerini sağlayabiliriz."

Öğrencilerin, simülatör üzerinde istedikleri kadar uygulama yapabildiklerini anlatan Aydın, bu sayede gerçek uygulama ortamı olan hastanelerde daha donanımlı ve tecrübeli olarak göreve başlayabileceklerini belirtti.

"Hastada hata yapma olasılığımızı azaltıyor"

Hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencisi Göksu Oktay ise mesleklerinin hata kaldırmadığına vurgu yaparak, "Simülatör, hastada hata yapma olasılığımızı azaltıyor çünkü her türlü uygulamayı burada önceden deneyebiliyoruz. Hastalara nasıl yaklaşabileceğimizi ya da hastaların bize nasıl tepki verebileceğini simülasyon sayesinde deneyimleyebiliyoruz. Monitörümüzden de belirtileri takip edebilip, kayıt altına alabiliyoruz. Buradaki çalışmalarımız ileride gerçek bir hasta üzerinde hata yapmamızı engelleyecek." diye konuştu.

Hastanede gerçek hastalarla karşılaşmadan önce simülatör sayesinde hastadaki belirtileri ve uygulanan tedavileri gözlemleyebildiklerini aktaran hemşirelik bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ebrar Fidan da mesleğe avantajlı başlayacaklarına inandığını dile getirdi.