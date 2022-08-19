Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile birlikte ziyaretlerini Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde sürdürdü. Ziyaretlerde ilk olarak protokol üyelerinin de katılımıyla Onikişubat Belediyesi Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Evi açılış töreni gerçekleştirildi. MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğiyle süren program sonrası Kuyumcukent Altınşehir de ziyaret edildi. Ardından program; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, Habibe Öçal, İl Başkanı Fırat Görgel ve parti teşkilatı ile ilçe belediye başkanlarının yer aldığı “İl Koordinasyon Toplantısı” ile noktalandı.

Yüksek Koordinasyon

Kahramanmaraş için büyük bir özveri ve koordinasyonla çalışıldığını vurgulayan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz ve şehrimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Sağladığımız yüksek koordinasyonla, liderimizin ifadesiyle bir oluyoruz, iri oluyoruz, diri oluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize Cumhurbaşkanımızın izinden emin adımlarla yürüyoruz” dedi.