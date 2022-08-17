Pazarcık Belediyesi İlçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin 84 Mahallesinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri yolları sıcak asfaltla buluşturuyor.

Toplam 90 bin ton sıcak asfalt ile birlikte ekipler, Salmanlı, Yiğitler, Gözlügöl, Kizkapanlı, Ufacıklı, Taşdemir, Harmancıklı, Kizirli ve Tilkiler Mahallelerinin yollarında yama çalışmasını sürdürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan, “güzel ve yaşanılabilir bir Pazarcık için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.