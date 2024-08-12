Fuar alanı, Kahramanmaraş halkının yoğun katılımıyla dolup taşarken, özellikle çocuklar için düzenlenen aktiviteler büyük beğeni topladı. Çocuklar, fuar boyunca düzenlenen çeşitli oyunlar ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken, aileler de bu renkli ortamda keyifli anlar yaşadı.

Fuar, sadece eğlenceyi değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasını tanıtmayı da amaçlıyor. El sanatları sergileri, yerel lezzetler ve geleneksel müzik gösterileri, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın kültürel ve tarihî zenginliklerini keşfetme fırsatı bulurken, fuar alanındaki stantlar da yerel üreticilere ürünlerini tanıtma imkânı sunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, fuar organizasyonu sayesinde şehrin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Fuar, yerel esnaf ve üreticiler için yeni iş fırsatları oluştururken, şehrin tanıtımına da büyük katkıda bulunuyor.

Bu yılki Geleneksel Ağustos Fuarı, Kahramanmaraş halkının yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Fuarın, şehrin kültürel ve sosyal hayatına kattığı dinamizm, gelecek yıllarda da bu etkinliğin daha da büyüyerek devam edeceğinin bir göstergesi. Ziyaretçiler, fuarın sağladığı bu benzersiz atmosferde unutulmaz anılar biriktiriyor.