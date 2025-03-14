74 yaşındaki Haydar Demir, omurga dar kanal hastalığı nedeniyle farklı şehirlerde tedavi aradı ancak bir çözüm bulamayınca HG Hospital’a başvurdu.

Yürüyememe ve ayaklarda güçsüzlük şikayetleriyle hastaneye gelen Demir, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun tarafından detaylı muayeneden geçirildi.

Parkinson, hipertansiyon ve diyabet hastalıkları düzenlendikten sonra ameliyat kararı alındı.

Prof. Dr. Altun tarafından gerçekleştirilen vidasız dar kanal ameliyatı sonrası hasta, ertesi gün yürümeye başladı.

Birinci hafta kontrollerinde hastaneye gelen Haydar Demir ve yakınları, HG Hospital ekibine teşekkür ederek, hiçbir yerde çözüm bulamadıkları sağlık sorunlarının burada giderildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İdris Altun, HG Hospital’in bölgede en çok tercih edilen hastane olduğunu vurgulayarak, bu tür zorlu vakaların hastanede başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

HG Hospital, ileri cerrahi teknikleri ve uzman kadrosu ile hastalarına umut olmaya devam ediyor.