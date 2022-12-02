Hindustan Times'ın haberine göre, Chhattisgarh'ın Bastar bölgesindeki Malgaon köyünde yer alan beyaz kil ocağı çöktü.

Köylülerin ihbarıyla gelen ekiplerce ocakta arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu ocakta 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 4 kişiden biri de kaldırıldığı hastanede öldü.

Olayda ölen 6 kişiden 5'inin kadın olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri, ocağın köylülerin toprağı kazdığı sırada çöktüğünü söyledi.

Yerel yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.