Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak'taki bir markette Oğuzhan Y., girdiği marketten bulaşık deterjanı çalıp kaçtı.

Durumu fark eden 20 yaşındaki market görevlisi S.K. adlı kadın, şüpheliyi durdurmak istedi.

Çevredekiler yakaladı

Oğuzhan Y., S.K.’yi darbedip kaçtı. Çevredekiler, şüpheliyi yakalayıp dövdü.

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O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözaltına alındı

Şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Şüpheliden şikayetçi oldular

Darbedilen market görevlisi, tedavisinin ardından polis merkezine gidip şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.