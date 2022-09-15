Müşteri kılığında İstanbul'da bir rent a car şirketinden otomobil kiralayan hırsızlar, aracın iç aksamlarını çaldı.
Şirket yetkililerine kiraya verdikleri otomobilden geriye aracın iskeleti kaldı.
Araçta 80 bin liraya yakın masraf ortaya çıktı.
Yetkililer, otomobilden çalınan parçalar sonucunda aracın çalışır hale gelmesinin uzun süreceğini ifade ediyor.
Hırsızlar, son zamanlarda sahte kimlikle kiraladıkları araçların parçalarını sıkça çalmaya başladı.
Polis otomobili bu hale getiren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.