Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; hizmet binalarını, ekipmanlarını ve araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir’in araç filosuna tam donanımlı asfalt yama robotu kazandırıldı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmetine tahsis edilen yeni araç; ilçelerin ve mahallelerin ulaşım standardının artırılmasına önemli katkı sağlayacak.

Gücümüze Güç Kattık

Yeni hizmet aracının hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hizmet kalitemizi ve kapasitemizi artırmak için filomuza yeni ekipmanlar ve araçlar kazandırıyoruz. 3 Milyon TL’lik yatırımla filomuza kazandırdığımız; tam donanımlı asfalt yama robotumuzla hem iş kalitemiz hem de kapasitemiz daha da artacak. Yol yapım ve onarımda gücümüze güç kattık. Yeni aracımız hayırlı olsun. Her alanda hizmet kalitemizi ve kapasitemizi artırmak için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.