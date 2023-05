Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Spor Bilimleri Fakültesince düzenlenen ve Koordinatörlüğünü Dekan Prof. Dr. Alpaslan Gençay’ın yaptığı ERASMUS-SPORT-2021-SSCP kapsamındaki HOCKEY4ALL projesinin uygulama antrenmanına katılarak proje paydaşları ve sporcularla bir araya geldi.

Ülkemiz ve ilimiz kapsamında üniversitemiz aracılığıyla Hokey sporunun çocuklarda yaygınlaştırılması, toplumsal farkındalığının oluşturulması, fiziksel aktif ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, çevre ve toplum dostu iyi insan gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Koordinatörlüğünde ve Avrupa Hokey Federasyonu ile Belçika, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerden Municipality of Lousada (Portugal, Lousada), Atlètic Terrassa H.C. (Spain Terrasa, Catalonia), European Hockey Federation (Belgium, Brussel) kurumların paydaşlığında yürütülen projenin ilk toplantısı 27-28 Temmuz tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

Programın ilk gününde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay’ın öncülüğünde paydaşlar arası bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Toplantının açış konuşmasında Gençay, katılımcıları hem proje, hem Spor Bilimleri Fakültesi, hem de KSÜ ve Kahramanmaraş hakkında bilgilendirdi. Projeye katılan paydaşlar da projeyle ilgili fikirlerini paylaşarak kendi kurumları hakkında bilgiler verdiler. Bu kapsamda katılımcılar tarafından proje yönetim ve yaygınlaştırma programları gözden geçirildi. Toplantının ardından Kahramanmaraş’ın önemli doğa harikalarından Döngel Mağaraları ve Yeşilgöz gezisi düzenlendi.

Uygulama Antrenmanına Farklı Ülkelerden Hakem ve Antrenörler Katıldı

Programın ikinci gününde üniversitemiz Kapalı Spor Salonunda ilimiz Hokey sporcuları ve antrenörlerinin katıldığı uygulama antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenmanda Avrupa Hokey Federasyonu (EHF) Eğitim Görevlisi Cameron Findler ve Portekiz Hokey Milli Takımı Antrenörü Hugo Santos, sporculara bazı teknik öğretilerde bulundular.

Antrenmanda gerçekleştirilen penaltı atışlarına Rektör Prof. Dr. Niyazi CAN da katıldı. Rektör Can burada yaptığı konuşmada sporun insanı birbirine yakınlaştıran evrensel bir misyonu olduğuna işaret ederek rektörlük olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında ve destekçisi olduklarını ifade etti. “Spor temelli projeler gerek ülkeler ve milletler arası iş birliği açısından gerekse dünya barışı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu tarz projeler aynı zamanda uluslararasılaşmaya hizmet eden fırsatlar ve imkanlardır. Bizler de sporun insan ve toplum sağlığına faydasının yanında bu tarafıyla da önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyor ve her zaman destekliyor, teşvik

ediyor, katılım sağlıyoruz.” şeklinde konuştu. Misafirlere “Kahramanmaraş’a hoş geldiniz.” diyen Rektör Can, konuşmasını projede emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.

Program, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımcılara sertifikalarını takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.