Yapıcıoğlu’nu Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür Karşıladı. Ziyarette gündeme dair konular konuşuldu.

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Aksu Habere özel açıklamalarda bulundu.

 