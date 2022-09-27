Yapıcıoğlu’nu Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür Karşıladı. Ziyarette gündeme dair konular konuşuldu.
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Aksu Habere özel açıklamalarda bulundu.
Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Aksu Tv’yi Ziyaret Etti
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Aksu TV’yi ziyaret etti. Ziyaretlerinde Yapıcıoğlu'na, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.
Yapıcıoğlu’nu Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür Karşıladı. Ziyarette gündeme dair konular konuşuldu.
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