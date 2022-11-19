Hollanda'da "ötenazi" önerilen Hatipoğlu'nun yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

Bunun üzerine 22 Ekim'de tam donanımlı ambulans uçakla Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Hüseyin Hatipoğlu, İstanbul Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yaklaşık bir ay tedavi gören Hatipoğlu, ailesinin isteğiyle 2 gün önce ambulans uçakla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine getirildi.



Hatipoğlu’nu hastanede ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Duyarlılıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti