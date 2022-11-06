Samsun'un Canik ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'ndeki huzurevinde, 10 gün önce, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer'in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu.

Hayatını kaybetti

Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti. Yaralanan Rasim Ciğer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.