Hz. Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin vuslatının 750. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Şeb-i Arus programı düzenlendi. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer,

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar da yer aldı. Programda, musiki heyeti, birbirinden değerli tasavvuf eserlerini seslendirirken semazenler de performansıyla katılımcılardan alkış aldı. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Büyük mutasavvıf, âlim Hz. Mevlâna’yı ve bıraktığı büyük mirası, vuslatının 750. yılında en derin saygı ve muhabbetle yâd ediyorum” dedi.