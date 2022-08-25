Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum'a doğru yolculuk yaparken Yalıkavak bölgesinde trafik kazası geçirdi. Tatlıses'in bu kötü haberi kısa sürede yayıldı. Kaza esnasında arabada sıkışıp kalan usta sanatçı için sağlık ekipleri olay yerine koştu. Apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ise merak konusu oldu.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum'a doğru yolculuk yaparken trafik kazası geçirdi.

Kaza esnasında aracının içinde sıkışan Tatlıses'in arabası perte çıktı. Sağlık ekipleri olay yerine koştu.

Arabanın içinden çıkarılan İbrahim Tatlıses apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ise merak konusu oldu.

Sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.