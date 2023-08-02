İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, deprem bölgesindeki yaşamın eski haline dönmesi için yardım ve sosyal projelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin İçişleri Bakanlığının destekleriyle Onikişubat ilçesindeki Baykar Konteyner Kent'te düzenlediği "Bir Kitap da Benden" etkinliğine katılan Turan, çocuklarla sohbet ederek kitap dağıttı.

Turan, buradaki konuşmasında, okumanın önemli olduğunu ve kitap okumamanın insanları yalnızlaştırdığını belirtti.

Türkiye'nin asrın felaketi ve etkileriyle mücadele ettiğini ifade eden Turan, "Böyle afetle mücadele etmek sadece enkazı kaldırıp yerine bina yapmak olmaması lazım. Düzeltmemiz gereken bir toplum psikolojisi, moraller, ayağa kaldırmamız gereken şehirlerimiz, geleceğe dair umutlarımız, heyecanımız var. Eski canlılığına kavuşması gereken sosyal ve ekonomik hayatlarımız var." dedi.

Turan, Türkiye'nin depremlerin maddi ve sosyal yaralarını sarmaya çalıştığına işaret ederek, bunun kolay bir iş olmadığını dile getirdi.

Depremin açtığı yaraların sarılması için Türkiye'nin her köşesinden projelerle, derneklerle ve bireysel olarak çaba gösterildiğine dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Bunların her birinin ayrı bir anlamı, kıymeti var. Deprem bölgesi için yardım kampanyasını devam ettirmek, sosyal projelere omuz vermek hepimizin görevi. Çünkü bir toplumun, bir şehrin yeniden inşası, yeniden eski moraline kavuşması kolay bir süreç değildir. Bize acilen eski Hatay'ımız, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, ve Gaziantep'imiz lazım. Onun için hepimizin gayreti ve emeği gerekir."

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ile davetliler katıldı.