Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Türk Kızılay çadırında depremzedelerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Soylu, depremden etkilenen köylerdeki vatandaşlar için Çin'den 65 bin katlanabilir konteyner getireceklerini açıkladı.

"Deprem bölgesindeki köylere ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkık, yıkılmış bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz evlerinin yanında. Verdiklerimiz var, vereceklerimiz var. Katlanır konteyner getiriyoruz. Çin'den getiriyoruz. İlki 10-11 gün sonra inecek ve buradan başlayacak. Yaklaşık 65 bin konteyner getiriyoruz sadece köylerdeki vatandaşlarımıza verebilmek için. Katlanabilir konteyner, sonra katlanır bir kenara koyarız işini gördükten, evini tamamladıktan sonra."