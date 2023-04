Bakan Soylu, beraberinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile Batman Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, sabah 05.30 itibarıyla Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonları"nın 32'ncisinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Hava destekli operasyonun 1105 personelin katılımıyla düzenlendiğini belirten Soylu, "1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular." diye konuştu.

Sabah 5.30 itibariyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 101 şüphelinin gözaltına alındığını anlatan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir inanç ve azimle, milletimizi bu illete bulaştırmak isteyenlerin kökünü kurutana kadar devam edecektir." diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"2022 yılında uyuşturucu imal, satış, kullanıcı her türlü suça bulaşan 313 bin gözaltı gerçekleştirildi, 29 bini tutuklandı. Toplam 122 bin civarında metruk bina tespit ettik. 2022 yılı dahil olmak üzere bunların şu ana kadar 108 bininden 89 binini yıktık, geri kalanını da rehabilite ettik. 14 bin bina kaldı. Bu metruk binalar vatandaşımızın da bildiği gibi hem uyuşturucu hem de asayiş olaylarında toplumun huzur ve güvenini bozmaktadır."

"Bu uyuşturucu illetini ülkemizden söküp atacağız"

Bakan Soylu, uyuşturucuya bağlı direk ölümlerin de Türkiye'de her geçen gün azaldığını anlattı.

"Uyuşturucuya bağlı direk ölümler 941'den 270'e düşmüştür. Geçen yıl da 146. Adli Tıp rakamları verdikçe kamuoyuyla paylaşıyoruz." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Almanya'da milyonda 29, Amerika'da milyonda 314, bizde ise ölümler milyonda 5 seviyesindedir. Onların kat be kat artı olmamız bizim için yeterli değildir. Bizdeki bu rakamın sıfır olması için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Bu uyuşturucu illetini ülkemizden söküp atacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 62 vilayette kanalizasyonlardan alınan atık sularla uyuşturucunun hem nevi, hem kullanım biçimi hem de kullanım miktarının her 3 ayda bir takip edildiğini dile getirdi.

Narko Alan Projesi hakkında da bilgi veren Soylu, "Narko Alan Projesi ile 20 büyük vilayette alan kapatarak uyuşturucunun kullanıldığının değerlendirildiği özellikle bir takım yerlerde ve mahallelerde o alanları kapatarak o alanlardaki operasyonlarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Narkolog Projemiz var. Orada da şu ana kadar 150 bine aşkın uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu kullanıcısının bilgilerini, ne zaman başladı, ilk ne zaman nerede kullandı, kim başlattı, ailesinin durumu dahil olmak üzere hangi uyuşturucu nevi ile başladığı bütün bunlara göre yaptığımız araştırmalar bizim yol haritamız olmaktadır. Nerede kullanıyor, nasıl kullanıyor ve bütün bunlarla ilgili elde ettiğimiz verileri ve bilgileri de her yerde kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Yine en önemli meselelerden bir tanesi vatandaşımız rahat olsun. Her vilayetimizi 42 kriterle ölçüyoruz. Uyuşturucu riskini. Aynı zamanda her ilçemize 32 kriterle ölçüyoruz. Yine uyuşturucu riskini. Bunu valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz, hemen hemen herkesle yani bu olayla ilgili herkesle de paylaşıyoruz. Buna göre de tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz."

"2023 yılında bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

"Yine yaklaşık 2018'den itibaren merceğimizde olan metamfetamin 2022 yılında 16 ton 100 kilo yakalandı" diyen Soylu, şunları aktardı:

"Yine en önemli PKK'nın uyuşturucu kalemlerinden birisi olan kök kenevirinde de yaklaşık 101 milyon kök kenevir, 9 milyon da skank bitkisi olmak üzere 110 milyon yakalandı. Geçmiş yılları da hesapladığımızda 289 milyar liralık bir terörün finansmanının önüne geçilmesini sağlamış olduk. 2023 yılında bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi olmasına rağmen güvenlik güçlerimizin ortaya koymuş olduğu gerçekten büyük bir gayret ve fedakarlıkla ülkemiz huzur ve güven içerisinde, inşallah 2023 yılını da hem ülkesini büyütmeye zenginleştirmeye hem huzurunu etrafındaki coğrafyaya yaymaya devam edecektir."