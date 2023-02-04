Okulların açılmasında sayılı günler kaldı. İçişleri bakanlığı harekete geçti!

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak eğitim döneminde Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Okul servis araçlarına yönelik denetimler, eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak hafta boyunca kesintisiz yapılacak ve eğitim-öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek.

Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak. Okul çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik mücadele sürecek