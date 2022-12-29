İçme suyu şebekesi inşaatı projesinde 6000 m3, 4000 m3, 1000 m3, 500 m3, 300 m3 hacimli servis depoları, 5 adet terfi istasyonu, çapları değişen borularla yaklaşık 323 km içme suyu şebeke ve iletim hattı, teknik kısımlar ve SCADA sistemi yapılacak. Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Fonu’ndan FRIT-II altında hibe temini ile gerçekleştirilen ihalenin yüklenici firmasının yetkilileri Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le bir araya geldi.

Görüşmede, projenin başlangıcı ve diğer teknik konular masaya yatırıldı. Burada bir değerlendirme yapan yüklenici firma yetkilisi Mehmet Fetvacı, projede ilk kazmayı 2023 yılı Nisan ayında vurmayı planladıklarını söyledi.

Çalışmanın 2 yıl süreceğinin bilgisini veren Fetvacı, “Firma olarak otuz beş, kırk yıldır bu işin altyapı içerisinde tecrübeliyiz. Buradaki tecrübelerimizle Elbistan'a aktarıp inşallah sağlıklı, sıhhatli, kimsenin burnu kanamadan işleri yapıp devretmeyi planlıyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kentin içme suyu hatlarıyla ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Yaklaşık otuz yıldır Elbistan'ın içme suyuyla ilgili hatların yenilenmesi, değiştirilmesi, çalışmaları yapılıyor. Ama en kapsamlı çalışma rahmetli Hamza Bey döneminde yani 1980’li yılların sonlarında yapılmıştı. Sonraki belediye başkanlarımız sistemi bypass edecek ya da destekleyecek çalışmalar yapmıştı. İlk defa bu kadar büyük kapsamlı bir yatırım yapılacak Elbistan'da. Yaklaşık 323 kilometre uzunlukta içme suyu isale hattıyla ilgili bir yenilemeden bahsediyoruz. Biz burada vatandaşımızın huzurla işlerini, hayatlarını devam ettirecek tedbirleri alarak bu çalışmaların yapılmasını istiyoruz. İnşallah nisan sonu itibariyle başlayacaklar. Yaklaşık iki yıl büyükşehir belediyemiz, Elbistan Belediyemiz, KASKİ Genel Müdürlüğü birlikte koordine ederek bu çalışmaları yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Kazı işlemleri nedeniyle yollarda oluşabilecek hasarı en asgari seviyede tutmaya gayret edeceklerini ve sokak sokak cadde cadde çalışmalarla ilgili vatandaşların bilgilendirileceğini vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti;

“Ocak ayı içerisinde de yine detaylı bir toplantı yapacağız ve kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz. Hangi sokaklarda ne zaman çalışma yapacağımıza bunu öncesinde kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımız kendi sokaklarının, mahallelerinin ne zaman yenileneceğiyle ilgili detaylı bilgilere sahip olmuş olacaklar. Bizim firmadan beklentimiz yaşamsal fonksiyonları zora sokmadan vatandaşlarımızın yaşam konforunu etkilemeden bir çalışma yürütmeleri. Elbistan Belediyesi olarak da tabii bu çalışmalardan sonra yine asfaltlarla ilgili gerekli tedbirleri alacağız. İnşallah yeni asfaltlarla şehrimizi buluşturacağız. Vatandaşlarımızdan ben bu konuda duyarlılık bekliyorum.”

Çalışmanın bitirilmesi ile kentte yaşayanların daha sağlıklı ve sorunsuz işleyen bir içme suyu altyapısına kavuşacağının altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “İçme suyu son derece hayati önemli olan bir kavram. Sağlıklı içme suyuna ulaşabilmemiz için bu çalışma zorunlu bir çalışma. Zannediyorum burada harcanılacak olan bütçenin büyük bir kısmı yurt dışı kaynaklardan karşılanacak. Dolayısıyla bu yaklaşık şehrimize üç yüz milyon civarında artı bir değer katacak. Biz her şeyi vatandaşımızın sağlığı yaşam konforunun arttırılması, güvenlik içerisinde onların huzur bulacağı bir Elbistan'ı oluşturmak adına yapacağız ve bunların da takipçisi olacağız. Ben buradan emeği geçen başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Elbistan için olmazsa olmaz bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Dolayısıyla Elbistan için inşallah hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamda yatırım yapan firmalara da destek olmaya davet ediyorum. İnşallah nisan sonrası itibariyle kazmalar vurulacak. Dolayısıyla iki yıl bu çalışmalar şehrimizde devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.