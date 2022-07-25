Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısını 130 olarak açıkladı.

58 hastanın tedavisi sürüyor

Yapılan açıklamada, “71 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.” denildi.

Kentteki tüm depolar denetlenecek

İHA'nın aktardığına göre; Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde ise kentteki su depolarıyla ilgili yeni kararlar alındı. Toplantıda kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerin dezenfeksiyon işlemlerinin çok acil şekilde yapılması ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alındı.

Temizlik takibi de yapılacak

Köy su depolarının temizliğinin hassasiyetle yapılmasına devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilmesine karar verilirken, görevlendirilen kişilerin valilik ve kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği, konunun takibinin ise İl Özel İdaresi ile kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı.

İhmali bulunan ya da kusurlular cezalandırılacak

Alınan kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru bulunanlara ya da kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK’nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, idari ceza kesileceği belirtildi.