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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Ocak 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı

Şehidin babaevinin önüne ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Suriye İdlib'de yaşanan havan saldırısında şehit olan Mersinli Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki ailesine ulaştırıldı.

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