Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen İdrar kaçırma şikayeti olan hastaların Afşin’de gerçekleştirilen çok kısa süren bir operasyonla sorununun ortadan kaldırılabileceğinin altını çizen Afşin Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytekin Uzkar, hastalık hakkında da bilgilendirmede bulundu.

İdrar kaçırma şikayetlerinin yaşla birlikle hem sıklığının hem de şiddetinin arttığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytekin Uzkar, Afşin ve çevresindeki hastaların Afşin Devlet Hastanesine gelerek tedavi olabileceklerini söyledi.

İdrar kaçırmanın birçok farklı tipi bulunduğunu ve tedavi için farklı yöntemler kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Uzkar, “İdrar kaçırma problemi genel olarak dört tipte olup belirtiler ve tedavi seçenekleri bu tiplere göre şekillenmektedir. Bunlardan ilki stres tipi dediğimiz öksürme, hapşırma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda istem dışı idrar kaçırmadır. İkincisi ise aniden gelen şiddetli tuvalete gitme ihtiyacı durumundan tuvalete yetişemeden istem dışı idrar kaçırılmasıdır. Üçüncü tip, birinci ve ikinci tipin beraber ortaya çıkmasıdır. Son tipi ise mesanenin kapasitesinin dolmasına karşın idrara sıkışma hissi oluşmadan mesaneye gelen fazla idrarın sızıntı şeklinde istem dışı kaçırılmasıdır.” dedi.

Sosyal yaşamı etkileyen önemli bir sorunun tedavisi için başka il ve ilçelere gidilmeye gerek olmadığını altını çizen Uzkar, “ İdrar kaçırma tipleri birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlar arasından yaygın olarak izlenen durumlar arasında; yaş, aile öyküsü, doğum yapmak, diyabet, obezite, menopoz, kronik akciğer hastalıkları ve sigara içmek, ilaçlar, alkol tüketimi, merkezi sinir sistemi hastalıkları, enfeksiyonlar sayılabilir. İdrar kaçırmada tanı koyarken birçok yöntemden faydalanılır. İdrar tahlili, stres testi, işeme günlüğü, ped testi, sistoskopi, Q-tip test, MR, nörolojik değerlendirme ve ürodinami bunların en başında gelen tanı yöntemleridir. Bu yöntemler aynın anda her hastaya uygulanamaz. Hastanın idrar kaçırmasının tipine göre hangi yöntemlerin seçileceğine karar verilir. Ardından tedavisini hastanemizde güvenle gerçekleştirebiliriz.” diye konuştu.

Tedavi yöntemleri hakkında da bilgilendirmede bulunan Uzkar, “ Tedavi, yine idrar kaçırmanın tipine göre cerrahi, ilaç ve davranışsal değişikliklerle yapılmaktadır. İdrar kaçırmanıza sebep bir hastalığınız varsa öncelikli olarak bu hastalık kontrol altına alınmalıdır. Örneğin diyabetiniz varsa kan şekerinizin kontrol altına alınması ilk yapılması gerekendir. Veya enfeksiyona bağlı bir durumdan kaynaklı ise öncelikli olarak enfeksiyon tedavi edilmelidir. Bunlar yapıldıktan sonra hala şikayetleriniz geçmediyse ek yöntemlere başvurulur. Sıkışma tipi idrar kaçırmanız var ve tuvalete yetişmekte sıkıntı çekiyorsanız bundan pelvik kaslarınızı güçlendirip gereklilik halinde ilaç kullanarak kurtulabilirsiniz. Eğer stres tipi idrar kaçırmanız varsa bu durumda cerrahi yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda hem cerrahi hem ilaç kullanması gerekebilmektedir.” açıklamalarına yer verdi.