Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, ziyaret hakkında şu açıklamalarda bulundu.

"Bölgedeki yetimhanemizi ziyaret ederek, çocuklarımıza çeşitli hediyeler ve dondurma ikram ettik. İhtiyaç sahibi savaş mağduru aileleri ziyaret ederek nakdi yardımlarımızı dağıttık, biraz olsun yüzlerin gülmesine vesile olduk elhamdülillah. Ama şu an en acil yardım un yardımı. İHH olarak günlük 17 fırınımızda 400 bin ekmek dağıttık ancak depolarımızdaki un stokları bittiği için fırınlarımız ne yazık ki durdu. Bölgedeki insanlara ekmek ulaştırabilmek için un desteğine ihtiyacımız var, bağışçılarımızdan destek bekliyoruz” dedi.