Temmuz ayında başlatılan yardım kampanyasında İçerisinde çeşitli yardım malzemeleri bulunan 3. Tır yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş İHH insani yardım derneği başkanı Yusuf Bülbül şunları söyledi.

"Bu tırımızda ranza, yatak ve battaniye var. Bu malzemelerin büyük kısmını İHH'nın Suriye'nin Azez'de açmış olduğu Şam Üniversitesinin yurdunda kalan öğrenciler için bir kısmını da çadırlarda kalan mülteciler için gönderiyoruz, bağışçılarımızdan ve destek veren gönüllülerimizden Allah razı olsun"