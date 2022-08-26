Çocuklar Heyecan Bahçesindeki serbest düşüş, tırmanma parkur yürüyüşü gibi çeşitli oyun alanlarında doyasıya eğlendiler, ayrıca gönüllülerle birlikte yumurta taşıma yarışı, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar oynadılar.

Programın sponsorluğunu üstlenen Dulkadiroğlu Belediyesi çocuklara ve ailelere yemek ikramında bulundu.

Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay da piknik alanına gelerek çocuklarla oyunlar oynadı ve sohbet etti.

İHH Başkanı Yusuf Bülbül, desteklerinden dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a ve dondurma ikramı için Mado'ya teşekkür ettiklerini belirtti.