Kentte yaklaşık 240 fabrikanın depremde hasar gördüğünü belirten Kileci, "Bir şekilde devlet destekleri ve finansmanla yerlerine yenileri yapılır. Bizim buradaki esas kaybımız beşeri sermayemiz ve insan kaynağımız. Bizim bir şekilde en azından burada kalanları tutmamız, kentte yaşam şartlarını normale çevirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın eski gücüne kavuşup üretimdeki mücadelesine devam edeceğine inandığını vurgulayan Kileci, felaket sonrası sürecin avantaja çevrilebileceğine işaret etti.

Sanayicilerin pandemi sürecini avantaja çevirdiğini dile getiren Kileci, şunları kaydetti:

"Şu an ihracat olarak en büyük problem liman... İskenderun Limanı ile ilgili bir an önce aksiyon alınmalı, çünkü deprem bölgesinin yükününün yüzde 70'ini kaldırıyordu. İskenderun Limanı'nı tekrar faaliyete geçirmek için ciddi gayret sarf etmemiz lazım. Üreticinin limandaki zararının da bir an önce tazmin edilmesi ve çözülmesi gerekiyor."