Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olay, kontrolsüz kavşakta gerçekleşti.

S.A. isimli minibüs sürücüsü ile Gökhan Gök'ün kontrolündeki araç çarpıştı.

Minibüs manav reyonuna girdi

Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, köşede bulunan manav reyonuna doğru savruldu.

Bu sırada kaldırımda yürüyen iki genç, aracın altında kalmaktan 3 saniye farkla kurtuldu.

Yaralanan olmadı

Kazada yaralanan olmazken manav reyonunda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

"Bana enerji içeceği verdiler"

Trafik görevlisi tarafından yapılan alkol testinde S.A., 0.29 promil alkollü çıktı.

Alkol almadığını söyleyerek sonuca itiraz eden S.A., "Ben sabahtan beri çalışıyorum. Burada 'kendine gelirsin' diyerek bana enerji içeceği verdiler. Ben alkol almadım." dedi.

"Hastaneye gidip kan testi yaptır"

Alkol testini yapan trafik polisi ise "Alkol almamışsan hastaneye gidip kan testi yaptır. Ama diğer arkadaş sıfır alkollü çıkarken, sende 0.29 çıktı." diye yanıt verdi.

O anlar kaydedildi

DHA'nın aktarımına göre; araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.



Öte yandan kaza anı, marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.